تطبيق "الطالب الجامعي" في العراق.. بين الثورة الرقمية والعبء المادي

شفق نيوز- نينوى

يشهد الوسط الجامعي في العراق جدلاً واسعاً، بعد إطلاق "تطبيق الطالب الجامعي"، الذي وصفته رئيسة الجامعة التقنية الشمالية، علياء العطار، بأنه "ثورة رقمية" ستنقل التعليم العالي إلى مسار عالمي جديد، في المقابل يرى طلبة نينوى التطبيق بأنه عبء مالي إضافي يثقل كاهلهم برسوم سنوية تبلغ 66 ألف دينار، فضلاً عن مشكلات تقنية وإدارية تسببت في تعطيل دوام عدد منهم.

وبحسب العطار، التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن "تطبيق الطالب الجامعي يمثل ثورة رقمية في تاريخ الوزارة"، مؤكدة أن "الجامعات العالمية سبقت العراق بهذا المجال، وأن هذا القرار الشجاع سيضع التعليم العراقي في مسار جديد نحو الرقمنة، ويسهم في تسهيل إجراءات الطلبة من تسجيل المواد الدراسية، ومتابعة المحاضرات، استلام الإشعارات الإلكترونية، وصولاً إلى استخدام الهوية كبطاقة دفع ذكية".

ووفق قولها فإن "الوزارة عازمة على المضي قدماً في هذا المشروع بوصفه نقلة نوعية في مسار التعليم العالي العراقي".

في المقابل، عبر طلبة الجامعات في نينوى، عبر الوكالة، عن معاناتهم من الرسوم المترتبة على التطبيق، البالغة ستة وستين ألف دينار سنوياً، إذ قال أحد الطلبة، إن "هذه الكلفة باتت تثقل كاهل البسطاء، خاصة مع تضاربها مع التزامات أخرى مثل التسجيل على بطاقة الوقود".

وأضاف أن "بعض الطلبة اضطروا لدفع المبلغ مرتين بسبب أخطاء في إصدار الهويات الجامعية، ليصل مجموع ما دفعوه إلى مئة واثنين وثلاثين ألف دينار، وهو ما اعتبروه ظلماً يعيق التحاقهم بالدراسة".

وأشار طلبة آخرون، إلى أن "نسبة كبيرة من زملائهم لم يتمكنوا من المباشرة بالدوام بسبب عدم توفر المبالغ المطلوبة أو عدم امتلاك بطاقة موحدة للتسجيل، فيما أضاف آخرون أن التطبيق ارتبط بشركات خاصة كبطاقات الوقود، مما ضاعف من صعوبة الموقف".

وبينما تؤكد رئاسة الجامعة أن هذه الخطوة تصب في صالح "رقمنة التعليم"، يطالب الطلبة وزارة التعليم العالي بمراجعة الرسوم وتخفيف الأعباء المالية، بما يضمن حقهم في مواصلة دراستهم دون عوائق اقتصادية.