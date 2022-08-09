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تطبير حسيني بتوجيهات صدرية في ساحة التحرير.. ولافتات تناغم الاعتصامات

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-09T07:21:07+0000
تطبير حسيني بتوجيهات صدرية في ساحة التحرير.. ولافتات تناغم الاعتصامات

شفق نيوز/ عمدت مواكب تطبير حسينية، اليوم الثلاثاء، إلى إقامة مراسم تطبير الرؤوس ب"القامات" في ساحة التحرير، وسط بغداد، في حدث قد يعد "نادراً" من حيث اختيار المكان والدافع وراءه.

ويقوم المسلمون الشيعة بهذه المراسم عبر ادماء رؤوسهم بواسطة ضربة القامة أو السيوف مع صبيحة يوم العاشر من محرم استذكاراً لمعركة كربلاء وتأسياً بالامام الحسين سبط النبي محمد والذي قتل في معركة الطف عام ٦٣ للهجرة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز عشرات "المطبرين" الذين سالت دماؤهم وسط ساحة التحرير وهم يرتدون اللون الأبيض الشبيه بالكفن.

ويعود سبب إقامتها في هذا المكان الى دعوة التيار الصدري لأنصاره لإحياء الذكرى بهذا المكان، بالتزامن مع استمرار اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء، للضغط على السلطات لإجراء انتخابات جديدة وحل البرلمان.

وارتفعت لافتات تناغم الرؤية الصدرية وسط جموع المطبرين منها رفض التطبيع والفساد وغيرها من الشعارات التي ينادي بها الصدريون في اعتصاماتهم الحالية، في حين قامت القوات الامنية بقطع جزئي للطرق في الساحة لحين انتهاء هذه المراسم.

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