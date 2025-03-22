تضم 7 مستشفيات و 700 سرير .. توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء المدينة الطبية بذي قار

شفق نيوز/ رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مراسم توقيع العقد الخاص بإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار مع شركة (CSCEC) الصينية.

وبهذا الصدد صرّح رئيس صندوق اعمار محافظة ذي قار محمد جواد الزيدي، بأن هذه المدينة "ستكون صرحا طبيا بمعايير دولية تشمل 7 مستشفيات (عام وتخصصية) وبواقع 700 سرير لتلبي احتياجات المحافظة بمختلف الاختصاصات".

وأضاف أنها "تسهم في تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".