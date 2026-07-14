تضم نساء.. الأمن العراقي يطيح بشبكة ابتزاز في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، تفكيك شبكة ابتزاز إلكتروني منظمة كانت تنشط في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى، وذلك بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين.

وبحسب بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، فقد اعتمدت الشبكة على استدراج الضحايا، ثم ابتزازهم مالياً بعد تصويرهم مقابل عدم نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مفارز الجهاز، وبعد استحصال الموافقات القضائية، نصبت كميناً أسفر عن إلقاء القبض على المتهم الأول بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ أربعة ملايين دينار عراقي من الضحية، وبدلالته جرى الكشف عن المتهمة الثانية وإلقاء القبض عليها في موقع تواجدها.

وأكد الجهاز، بحسب البيان، ضبط هاتفين محمولين بحوزة المتهمين، استُخدما في عمليات الابتزاز، فضلاً عن ضبط مركبة استُعين بها في تنفيذ الجريمة، فيما جرى إيداع المتهمين مع المضبوطات لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالإتجار بالبشر في محافظة بابل، مكونة من ستة أشخاص بينهم أربع نساء، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت وسط مدينة الحلة.