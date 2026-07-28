تضم منتسبي شرطة وموظفين.. النزاهة تطيح بشبكة لإنجاز المعاملات في كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن تمكن مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة بالمحافظة من الإطاحة بشبكة تضم عدداً من منتسبي الشرطة وموظفين في دائرة المرور وأصحاب مكاتب، متورطين بإنجاز معاملات مقابل مبالغ مالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بعد متابعة وتحريات أجراها مكتب التحقيقات، أسفرت عن كشف تورط أفراد الشبكة باستغلال مواقعهم الوظيفية لتسهيل إنجاز معاملات للمواطنين خارج السياقات القانونية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أن الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق المتورطين، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل القضية وحجم العمليات التي نفذتها الشبكة والجهات الأخرى المرتبطة بها.