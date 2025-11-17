تضمن غرامة.. المرور تصدر قراراً بشأن "مركبات المزاد"

شفق نيوز- بغداد

دعت مديرية المرور العامة في العراق، يوم الاثنين، أصحاب المركبات التي تم شراؤها من المزاد العلني في وزارة الداخلية، إلى مراجعة مواقع التسجيل لغرض إجراءات تسجيلها واستبدال لوحاتها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "على أصحاب المركبات التي تم شراؤها من المزاد العلني في وزارة الداخلية مراجعة مواقع التسجيل في مديريات مرور بغداد المحافظات خلال مدة أقصاها 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 لغرض إجراءات تسجيلها واستبدال لوحاتها".

وأوضحت أن "المخالف لأحكام هذا البيان يُعاقب بغرامة مالية مقدارها مئتا ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25/ أولاً/ي) من قانون المرور النافذ وحجز المركبة لحين تسجيلها وتثبيت لوحاتها".

ولفتت إلى أن هذا البيان ينفذ اعتباراً من تاريخ نشره.