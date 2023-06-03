تضمنت مستشفيات جديدة.. صحة الرصافة تعد خطة تأهيل وإنشاء شاملة

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة بغداد الرصافة، يوم السبت، عزمها البدء خلال الأيام القليلة القادمة بعمليات تأهيل مستشفيات عدة، مشيرة إلى أن مستشفى الصدر ضمن أولوياتها.

وقال مدير الصحة، جاسب الحجامي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعملية تأهيل مستشفى الشهيد الصدر ومستشفى فاطمة الزهراء في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

وأضاف الحجامي، أنه "بعد ذلك ستبدأ الوزارة بتأهيل مستشفى الشيخ زايد والجملة العصبية والمستشفيات الأخرى تابعة إلى دائرة صحة الرصافة"، لافتاً إلى أن "وزارة الصحة عازمة على افتتاح مستشفيات جديدة".

وأشار إلى أن "من المؤمل أن تشهد نهاية العام الجاري افتتاح مستشفى المعامل، وفي بداية العام القادم سيتم افتتاح مستشفى الشعب، وأن هناك مستشفيات كثيرة هي قيد الإنشاء في منطقة النهروان والفضيلية ومناطق أخرى".

وتابع الحجامي: "أما مستشفى الرشاد الجديد فهو كبير ويحتوي على 290 سريراً، ويحتاج بعد إلى سنتين لإنجازه، لكن مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية أيضاً من المؤمل أن يتم تأهيلها بمبلغ يتجاوز 15 مليار دينار".