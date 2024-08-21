تضمنت تحذيرات بحجز العجلات.. تعليمات عاجلة للتفويج العكسي لزوار الاربعينية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين، يوم الخميس، تخصيص الطريق الخدمي من كربلاء الى النجف (طريق ياعلي) لعملية التفويج العكسي للزائرين

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد مقداد ميري في حديث ورد لوكالة شفق نيوز: "تقرر تخصيص الطريق الخدمي من كربلاء الى النجف (طريق ياعلي) لعملية التفويج العكسي للزائرين وستقوم الأجهزة الأمنية والدوائر المختصة بتفريع الطريق بالكامل من العجلات المتواجدة فيه بالوقت الحالي، لذا نهيب باصحاب العجلات المتواجدة في هذا الطريق اخلائها من هذا الطريق وبخلاف ذلك يتم حجزها من قبل مفارز المرور فورا".