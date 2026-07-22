تضخم أموال بمليارات الدنانير.. أحكام ومصادرات بحق مسؤول في بلدية الناصرية وزوجته

شفق نيوز - بغداد

أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقّ مسؤولٍ في بلديَّة الناصريَّة سابقاً وزوجته؛ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن قرار الحكم تضمَّن مُصادرة مبلغ (1,891,000,000) مليار وثمانمائة مليون دينارٍ و(858,000) ثمانمائة ألف دولار، تمَّ ضبطه في دار سكن المُدانــين، وفرض غرامةٍ تبلغ (3,782,000,000) ثلاثة مليارات دينارٍ و(1,716,000) مليون دولارٍ وهي القيمة التي تعادل الكسب غير المشروع في أموالهما، مضيفة أنَّ المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد والغرامة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي وجدتها كافيةً ومُقعنةً للإدانة.

يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، إصدار محكمة جنح الناصرية حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته، عن جريمة الكسب غير المشروع وتضخم أموالهما بطريقة غير قانونية.

وكان المدان يشغل منصب مدير أملاك بلدية الناصرية، في حين تعمل زوجته موظفة معه في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، وصدر الحكم بحقهما استناداً لأحكام المادة 19 / ثالثا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات.