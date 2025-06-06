تضاعف عمل الخط الكهربائي العراقي – التركي.. والفائدة لـ3 محافظات

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الجمعة، تضاعف عمل خط الربط العراقي – التركي، مبيناً أن هذا سيؤدي إلى تحسن في ساعات التجهيز لثلاث محافظات.

وذكر فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بدءاً من اليوم، خط الربط العراقي - التركي يعمل بطاقة 600 ميغاواط، بدلاً عن 300 ميغاواط سابقاً".

وأضاف، أن "خط (جزرة - كسك) سينقل 600 ميغاواط للشبكة الوطنية، وستساهم هذه الزيادة في تحقيق استقرارية وتحسن في ساعات التجهيز بالمحافظات الشمالية (نينوى وكركوك وصلاح الدين)".

وأكد الوزير، "استكملنا المتطلبات الفنية لاستيعاب الزيادة في خط الربط الذي يعمل بنظام (Take and Pay) يعني أننا ندفع فقط مقابل ما نستهلك فعلياً. وهو ما يعطي مرونة اقتصادية تمنع الهدر المالي".