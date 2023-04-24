تضارب الانباء بشأن انسحاب بعثة اثارية بسبب النزاعات العشائرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في ذي قار، يوم الإثنين، بأن بعثة المتحف البريطاني التنقيبية غادرت المحافظة بسبب النزاعات العشائرية شمالي الناصرية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "بعثة المتحف البريطاني التي تجري اعمالها التنقيبية في موقع (تلو) الاثري الواقع بين قضائي النصر والرفاعي، أنهت موسمها بشكل مفاجئ وغادرت المنطقة التي تنقب فيها بسبب النزاعات العشائرية الدائرة هناك".

وبين المصدر، ان "البعثة كان من المؤمل ان تنهي موسمها الشهر المقبل، لكنها عجلت بنهايته، بسبب التوتر الامني الدائر بين عشيرتي (عتاب وال حاتم) خلال الفترة الماضية والحديث عن توتره اكثر خلال الأيام المقبلة".

من جانب آخر، نفت دائرة مفتشية اثار وتراث ذي قار، اليوم الإثنين، الانباء التي تحدثت عن مغادرة البعثة بسبب النزاعات العشائرية.

وذكر مدير الدائرة، شامل الرميض لوكالة شفق نيوز، ان "بعثة المتحف البريطاني غادرت بسبب نهاية موسمها التنقيبي في المنطقة وأيضاً لارتفاع درجات الحرارة، ولا علاقة للنزاعات العشائرية بمغادرة البعثة إطلاقاً".

وبين، ان "البعثة عثرت على 140 قطعة اثرية اصلية، تم تسليمها للمتحف العراقي والجهات الحكومية المختصة"، مشيراً إلى ان "البعثة ستعود مع نهاية العام الحالي لاكمال أعمال التنقيب في الموقع المذكور".