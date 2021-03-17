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تصنيف UI Green Metric العالمي.. جامعة بابل الأولى على العراق والخامسة عربياً

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T08:13:41+0000
تصنيف UI Green Metric العالمي.. جامعة بابل الأولى على العراق والخامسة عربياً

شفق نيوز/ حققت جامعة بابل المركز الأول على مستوى الجامعات في العراق، للاستدامة البيئية والتنمية الاجتماعية من اصل 912 جامعة مدرجة في الجدول، وذلك في تصنيف الجامعات الخضراء العالمي «UI Green Metric World University Rankings» للعام 2020، والذي شاركت فيه جامعات مختلفة من أكثر من 84 دولة حول العالم.

كما حقتت جامعة بابل المركز 5 في العالم العربي، والمركز 128 على مستوى العالم.

وجاءت بالمرتبة الثانية جامعة الانبار على مستوى الجامعات العراقية وبالمرتبة 233 عالميا، ثم جاءت كلية المستقبل الاهلية في بابل بالمرتبة الثالثة وبالمرتبة 272 عالميا ومن ثم جاءت جامعة الكوفة رابعا وبالمرتبة 400 عالميا وجاءت جامعة بغداد خامسا وبالمرتبة 416 عالميا.

ويقوم التصنيف بجمع المعلومات والمؤشرات الأساسية في 6 معايير رئيسية تشمل: البنية التحتية والمساحات الخضراء، الطاقة والتغير المناخي، النقل، استهلاك المياه، إدارة النفايات، التعليم والبحث العلمي. ويعد تصنيف UI Green Metric الذي أُطلق عام 2010، أحد أهم التصنيفات العالمية التي تقيم اهتمام الجامعات بالقضايا المتعلقة في التنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة ونشر ثقافتها والوعي بها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.

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