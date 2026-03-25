تصنيف 2025: العراق بالمرتبة 12 عربياً في جودة الهواء

حلّ العراق في المرتبة الثانية عشرة عربياً ضمن تصنيف جودة الهواء لعام 2025، الصادر عن IQAir، في وقت تصدّرت فيه المغرب قائمة الدول العربية من حيث نقاء الهواء.

ووفقاً للتصنيف، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية، تلتها الأردن ثالثاً، ثم فلسطين رابعاً، وجيبوتي خامساً، فيما حلّت سوريا سادساً وليبيا سابعاً.

كما جاءت السعودية في المرتبة الثامنة، تلتها قطر تاسعاً، ثم البحرين عاشراً، والإمارات في المرتبة الحادية عشرة، في حين جاء العراق في المرتبة الثانية عشرة، متقدماً على مصر التي حلّت في المرتبة الثالثة عشرة، والكويت التي جاءت في المرتبة الرابعة عشرة والأخيرة عربياً.

ويعكس هذا التصنيف تفاوتاً واضحاً في مستويات جودة الهواء بين الدول العربية، وسط تحديات بيئية مستمرة تشمل الغبار والانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر بشكل مباشر في الصحة العامة وجودة الحياة.