تصنيف عالمي جديد للجامعات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العراقية حققت نتائج تنافسية هامة في تصنيف Scimago العالمي لعام 2022 الذي أجرى تقييما لثمانية آلاف وأربع وثمانين مؤسسة حول العالم.

وأظهرت النتائج (https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=IRQ) تسعا وثلاثين مؤسسة وجامعة عراقية بينها ثمان وعشرون جامعة حكومية تتصدرها جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية.

يذكر أن تصنيف Scimago يعتمد على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة معايير مختلفة تستند إلى أداء البحث (50%) ومخرجات الابتكار (30%) والتأثير المجتمعي (20%) ويتضمن كل مؤشر رئيس مؤشرات فرعية مثل عدد الأبحاث المنشورة ونوعية المجلات المنشور بها وعدد الاستشهادات المرجعية ومعاملات التأثير النسبية فضلا عن اشتراطات تتعلق بالنشر لما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS ضمن سنة التقييم.