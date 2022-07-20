تصنيف عالمي جديد .. الجواز العراقي الأسوأ عربيا في العام 2022

شفق نيوز/ أصدرت شركة الاستشارات العالمية ”هينلي وشركائها“ Henley & Partner قائمة جديدة حول ترتيب الجوازات لدول العالم حيث كان العراق وكالعادة من بين أسوأ الجوازات عربيا التي يتح السفر بها.

وجاء جواز السفر الإماراتي كأقوى جواز سفر عربي، وحل في المركز 15 عالمياً، بفارق كبير عن الجواز القطري الثاني عربيا بحصوله على المركز 57 عالمياً، ثم الكويتي في المركز 59 عالمياً، ثم البحريني في المركز 66 عالمياً، يليه الجوازين السعودي والعماني في المركز 68 عالمياً.

وبعد ذلك شملت القائمة كلا من جواز السفر التونسي، يليه كل من المغربي ثم الجزائري ثم المصري ثم الأردني، ومن بعده اللبناني والسوداني والليبي.

ووفقا لتقرير الشركة فإن أفغانستان جاءت في أسفل المؤشر مرة أخرى، بواقع 27 وجهة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وحققت اليابان المركز الأول في تلك القائمة كأفضل جواز سفر عالمياً للعام 2022، متقدمة على سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وتقدم اليابان لمواطنيها إمكانية الوصول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الطلب إلى 193 وجهة في جميع أنحاء العالم، مقارنةً مع 192 وجهة لكل من سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وجاءت كل من ألمانيا وإسبانيا في المركز الثالث بعدد وجهات بلغ 190 تليهما فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ بعدد 189 وجهة ثم كل من النمسا والدنمارك وهولندا والسويد في المركز الخامس بعدد وجهات بلغ 188.

بينما احتلت فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة المركز السادس وجاءت نيوزيلندا والولايات المتحدة وبلجيكا والنرويج وسويسرا في المرتبة السابعة.

واحتلت المركز الثامن كل من أستراليا وكندا وجمهورية التشيك واليونان ومالطا فيما جاءت هنغاريا في الركز التاسع واحتلت كل من لتواينا وبولندة وسلوفاكيا المركز العاشر.

وأظهر التقرير أن جواز السفر العراقي جاء في المرتبة قبل الاخيرة بعدد 29 وجهة عالمية فقط تليه جوازات سفر كل من سوريا وباكستان واليمن والصومال ونيبال والسلطة الفلسطينية وكوريا الشمالية.

وبسبب غزو أوكرانيا، أصبح حاملو جوازات السفر الروسية معزولين عن بقية العالم أكثر من أي وقت مضى وفقا للتقرير.

وأشارت الشبكة أن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار القيود المؤقتة أو إغلاق المجال الجوي ما يعني أن جواز السفر الروسي يحتل حاليًا المرتبة الخمسين على المؤشر، مع الوصول إلى 119 وجهة فإن الحقيقة هي أن المواطنين الروس ممنوعين حاليا من دخول العديد من تلك الوجهات.

وتعد قائمة Henley & Partner واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها.