تصنيف عالمي جديد .. الجواز العراقي الأسوأ عالميا في 2023

شفق نيوز/ أصدرت شركة الاستشارات العالمية ”هينلي وشركائها“ Henley & Partner قائمة جديدة حول ترتيب الجوازات لدول العالم للربع الأول من العام 2023، واحتل العراق المرتبة ما قبل الأخيرة بين أسوأ الجوازات العالمية.

عالميا وبحسب جدول تصنيف الشركة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان اليابان جاءت بالمركز الأول في تلك القائمة كأفضل جواز سفر عالمياً للربع الأول من العام 2023 حيث يتيح لمواطنيها السفر لـ 193 دولة بدون تأشيرة، يليها سنغافورة، وكوريا الجنوبية بالمرتبة الثانية حيث يتيح لمواطني الدولتين السفر لـ 192 بدون تاشيرة .

وتابعت الشركة أن كلا من: ألمانيا وإسبانيا احتلتا المركز الثالث بعدد الدول والجهات التي بلغت 190 دولة وجهة بدون تأشيرة، تليهما فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ بعدد 189 دولة بدون تأشيرة، ثم كلا من: النمسا والدنمارك وهولندا والسويد في المركز الخامس بعدد 188 دولة بدون تأشيرة.

عربيا جاء جواز السفر الإماراتي كأقوى جواز سفر عربي، وحل في المركز الـ15 عالمياً، وجاء الجواز القطري الثاني عربيا بحصوله على المركز الـ55 عالمياً، ثم الكويتي في المركز الـ57 عالمياً، ثم البحريني في المركز الـ63 عالمياً، يليه الجوازان السعودي والعماني في المركز الـ 65 عالمياً.

وشملت القائمة ايضا كلا من: جواز السفر التونسي في المركز الـ76 عالميا، يليه كل من المغربي في المركز الـ80 عالميا ثم الجزائري والمصري والأردني بالمركز الـ 90، ومن بعده اللبناني والسوداني في المركز 100 والليبي في المركز الـ 101.

وأظهر التقرير أن جواز السفر العراقي جاء في المرتبة ما قبل الاخيرة بعدد 29 وجهة عالمية فقط تليه جوازات سفر كل من: سوريا وباكستان واليمن والصومال ونيبال والسلطة الفلسطينية ونيبال وكوريا الشمالية.

ووفقا لتقرير الشركة فإن أفغانستان تذيلت المؤشر مرة أخرى، بواقع 27 وجهة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.