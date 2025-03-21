تصنع أمام الزبائن.. شفق نيوز ترصد محال الحلويات في قلب بغداد (صور)

شفق نيوز/ بعيدا عن المحال الفخمة، تشهد منطقة الكفاح وسط العاصمة العراقية بغداد، انتشار محال بيع الحلويات الشعبية، التي يزدهر عملها خلال شهر رمضان، حيث تشهد إقبالا بعد الفطور.

ورصدت كاميرا شفق نيوز، هذه المحال، التي تبيع مختلف أنواع الحلويات، مثل البقلاوة والكنافة والداطلي، خاصة وأن عمليات إنتاجها تتم مباشرة داخل هذه المحال وأمام الزبائن.

وتعد الحلويات، من أبرز الأطعمة التي تشهد إقبالا خلال شهر رمضان، لما توفره من مادة غذائية وسكريات، بعد فترة صيام طويلة، وغالبا ما تنتشر هذه المحال في مختلف المناطق الشعبية خلال هذا الشهر، حيث يلجأ بعض أصحاب المحال إلى تحويل عملهم لصناعة الحلويات، قبل أن يعودوا لمهنهم بعد إنقضاء رمضان.