تصل لـ7 تحت الصفر في السليمانية.. العراق على موعد مع انخفاض شديد بدرجات الحرارة وموجات صقيع

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الثلاثاء، انخفاضاً شديداً بدرجات الحرارة في المدن العراقية يصل الى 7 تحت الصفر في السليمانية مع تشكل موجات صقيع.

وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "فرص هطول الأمطار تنتهي خلال ساعات الليل اليوم الثلاثاء وفجر غد الاربعاء".

وأضاف ان "أجواء يوم غد غائمة جزئيا مع فرص لامطار خفيفة في غرب الانبار والسليمانية وشمال دهوك وغرب نينوى، ولايستبعد قطرات في البصرة وميسان وواسط صباحا، وتستقر الرياح شمالية غربية معتدلة".

وحذر عطية من "انخفاض حاد بحرارة الاجواء في مدن شمال البلاد والغربية لدرجات متدنية"، منوهاً الى ان "الانخفاض ايضا يشمل باقي مدن البلاد ولكن بشدة اقل، بسبب تاثير اندفاع كتلة باردة خلف منخفض قطبي اثر خلال الايام الماضية، وستكون ذروة الانخفاض يوم الجمعة ومتوقع درجات حرارة صباحا مادون الصفر في بعض مناطق غرب البلاد وايضا شمال شرق العراق كالسليمانية التي ستنخفض في مركزها لحوالي 7 درجات تحت الصفر خلال ساعات الليل والصباح وحول الصفر في وسط البلاد واعلى من الصفر بقليل في باقي مناطق الجنوب والفرات الأوسط، وان تستمر الموجة لغاية منتصف الاسبوع المقبل".

وتابع المتنبئ الجوي، "لا يستبعد تشكل موجات من الصقيع (الانجماد الارضي) في مناطق واسعة من مدن البلاد وبالخصوص المناطق الصحراوية خلال فجر الخميس او الليل".