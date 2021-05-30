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"تصعيد مفاجئ".. المفسوخة عقودهم يغلقون مقر هيئة الحشد في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-30T11:14:14+0000
"تصعيد مفاجئ".. المفسوخة عقودهم يغلقون مقر هيئة الحشد في الناصرية

شفق نيوز/ أغلق عشرات الاشخاص من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، يوم الأحد، مقر هيئة الحشد في محافظة ذي قار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن  المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي اقدموا، اليوم، على خطوة تصعيدية مفاجئة باغلاق مقر هيئة الحشد الشعبي في مدينة الناصرية.

ونقل مراسلنا عن عدد من المفسوخة عقودهم القول؛ إن قرار الاغلاق يأتي في إطار عام يشمل كافة مؤسسات الحشد الشعبي في المحافظات للضغط على الحكومة والهيئة المركزية لنيل حقوقهم.

وخاطبت هيئة الحشد الشعبي، منتصف ايار الحالي، وزارة المالية للموافقة على اضافة مبلغ 382 ملياراً و239 مليون دينار عراقي لموازنة الهيئة لمعالجة موضوع الـ (30) ألف من المفسوخة عقودهم.

ونظم أصحاب المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، تظاهرات حصلت فيها صدامات، وإصابات في مناطق متفرقة من البلاد كان ابرزها تظاهرة تخللها اعمال عنف في العاصمة بغداد.

وكان من المتوقع أن يحصل أصحاب العقود المفسوخة على قرار بالعودة إلى العمل، لكن الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن أي تخصيصات لهم.

 

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