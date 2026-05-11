تصعيد متواصل جنوب لبنان.. قتلى وجرحى وغارات متبادلة

شفق نيوز- بيروت

تواصل التصعيد العسكري، يوم الاثنين، بين إسرائيل وحزب الله، مع تبادل الغارات والهجمات في جنوب لبنان، وسط مؤشرات على احتمال توسيع العمليات البرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة جنود نتيجة انفجار طائرة مسيرة في جنوب لبنان، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري بأن الجيش يستعد ميدانياً لتوسيع العملية البرية على خلفية ما وصفها بـ"خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار".

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بطائرة مسيرة في بلدة رشاف جنوبي لبنان، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط أربعة قتلى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل شخصين في غارة استهدفت بلدة زبدين.

كما شهدت مناطق عدة قصفاً وغارات إسرائيلية، بينها بلدات جبشيت ومجدل زون والقليلة والنميرية وأرنون وكفر دونين، إضافة إلى غارة على بلدة قليا في البقاع الغربي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي بلغت 2869 قتيلاً و8730 جريحاً.