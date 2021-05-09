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تصعيد بالتظاهرات جنوبي العراق إحتجاجاً على اغتيال الوزني

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-09T05:39:40+0000
تصعيد بالتظاهرات جنوبي العراق إحتجاجاً على اغتيال الوزني

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بقطع أبرز جسرين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن " محتجين غاضبين أقدموا على إغلاق جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، احتجاجا على التطورات الأمنية الأخيرة مع المتظاهرين والتي انتهت بقتل الناشط المدني البارز إيهاب الوزني في كربلاء"، لافتين إلى أن " عملية القطع تمت بالإطارات المحترقة ". 

وأضافوا، أن " عملية القطع شارك بها أيضا محتجين خريجين مطالبين بالتعيين ".

وكان المئات من الأشخاص الغاضبين قد خرجوا فجر اليوم الأحد في تظاهرات بمدينة كربلاء أحد أهم مراكز التشيع في العالم احتجاجا على اغتيال ناشط بارز في الحراك الشعبي المناهض للحكم القائم في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين الغاضبين صعدوا في كربلاء صعدوا وقاموا بقطع الشوارع الرئيسة المؤدية إلى فكلة المحافظة وفلكة التربية احتجاجا على اغتيال ايها الوزني.

وقام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية باغتيال مسؤول تنسيقية كربلاء للحراك المدني ايهاب جواد محمد الوزني في الساعة الأولى من صبيحة اليوم الأحد بواسطة طلق ناري من سلاح نوع مسدس  أمام منزله في منطقة حي الحداد وسط في مدينة كربلاء.

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