تصريح رسمي.. 66 ألف موظف في وزارة عراقية لا يعملون

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية، موفق حسين، يوم السبت، عن وجود ترهل وظيفي كبير داخل وزارة الصناعة والمعادن العراقية، لافتاً إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي بالعراق يحتاج إلى قرارات وإراده سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات.

وذكر حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "هيكلية وزارة الصناعة والمعادن، قديمة لذا فإن المعامل والمصانع في الوزارة قديمة جداً حيث أن أحدث معمل يرجع تاريخة إلى ثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن المعامل والمصانع في الوزارة لا تستطيع أن تنافس المنتجات المستوردة".

وأضاف أن "النهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي بالعراق يحتاج إلى قرارات وإراده سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات في وزارة النصاعة من حيث الهيكلة وتحديث المعامل والمصانع".

وأشار حسين، إلى أن "هناك 106 آلاف موظف في وزارة الصناعة، وحسب كلام وزير الصناعة، فإن 40 ألف موظف فعلي من إجمالي 106 آلاف، أما الموظفين الآخرين والبالغ عددهم 66 ألفاً فلا يعملون وبدون إنتاج، وهذا نوع من البطالة المقنعة في الحكومة".

وخلص عضو لجنة الاقتصاد النيابية، إلى القول إن "معالجة التضخم الوظيفي، يحتاج إلى خطة وإراده سياسية حقيقية لإعادة هيكلة المصانع والمعامل، وتحقيق المنفعة الفعلية للموظفين".