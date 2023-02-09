تصديق أقوال "عبود سكيبه" و"مديحة" و"عطية" و"البشوش" بقضية "خدش الحياء"

شفق نيوز / صدّق القضاء العراقي، يوم الخميس، أقوال المتهمين بنشر المحتوى السيء والهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة أطلقتها وزارة الداخلية لملاحقة هذه الشخصيات.

وجاء في بيان للقضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق العمارة صدقت أقوال المتهمين عباس حسن البهادلي الملقب (عبود سكيبة)، وحسن علي الشمري الملقب (مديحة)، وسجاد قاسم زين الملقب (عطية)، ومحمد لعيبي لفته الملقب (البشوش)، بعد إصدار أوامر قبض قضائية بحقهم".

وأوضح أن "المتهمين قد صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية وفق أحكام المادة (403) والتي تسيء للآداب وللذوق العام وتخدش الحياء".

وكان مصدر مطلع قد أخبر وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، أن محكمة استئناف ميسان الاتحادية، أصدرت 5 مذكرات قبض بحق 5 اشخاص بتهمة نشر المحتوى الهابط والمسيء وفقا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وخلال شهر شباط/فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وام فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.