تصاعد وتيرة الاحتجاجات التربوية في العراق وتلويح بالعصيان المدني (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظات ديالى والبصرة وذي قار وبابل تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيق مطالبهم المهنية.

في ديالى، تجمع المعلمون أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وسط اجراءات أمنية مشددة.

وإلى اقصى جنوب العراق، حيث نظم معلمو محافظة البصرة تظاهرة أمام مبنى مديرية التربية، يوم الثلاثاء، ملوحين بعصيان مدني في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال ممثل التظاهرة صفاء المالكي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "آلاف المعلمين شاركوا في التظاهرة الموحدة للمطالبة بتعديل الرواتب وتوزيع قطع أراض"، مؤكداً "استمرار الإضراب العام في عموم محافظات العراق".

وأضاف المالكي، أن "مجلس الوزراء مطالب خلال جلسة اليوم، بإنهاء هذا الملف وإعطاء التربويين حقوقهم كاملة، والعمل على تحقيق المطالب المشروعة عبر تعديل الرواتب بما يتناسب مع الظروف المعيشية، وتوزيع قطع أراض تحقق العيش الكريم".

وأشار إلى أن "التنصل عن تحقيق مطالب التربويين سيزيد الأمر سوءاً و يمدد الإضراب إلى فترة أطول، وخاصة نحن مقبلون على فصول دراسية مهمة للطلبة، ولاسيما الامتحانات التمهيدية والنهائية".

وفي نفس السياق، واجه معلمو محافظة ذي قار تدخل قوات مكافحة الشغب التي قامت بتفريق تظاهراتهم أمام مديرية التربية بالقوة، باستخدام القنابل الدخانية.

وطالب المتظاهرون، الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم عبر تعديل الرواتب وتوزيع الأراضي لضمان تحسين ظروفهم المعيشية.

في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن إصابة عدد من المتظاهرين من الكوادر التربوية في محافظة ذي قار جراء استخدام قوات مكافحة الشغب للقنابل الدخانية لتفريق تظاهرتهم أمام مديرية تربية المحافظة.

في حين، نظم المئات من الكوادر التربوية تظاهرة أمام مديرية تربية بابل للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من يوم الأحد الماضي، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

وأعلنت نقابة المعلمين في البصرة، مساء يوم الأحد الماضي، انتهاء الإضراب في مدارس المحافظة والمباشرة اليوم باستئناف الدوام الرسمي واستمرار العملية التربوية.

إلا أن ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، أكد رفضه لقرار النقابة، مشيراً إلى استمرار الإضراب الذي تنفذه الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة، واصفاً قرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب واستئناف الدوام الرسمي بأنه "لا يمثلهم ولا يعكس إرادتهم".

وفي تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز، طالبت النائبة عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، بعقد جلسة طارئة للنظر بمطالب المدرسين الذين بدأوا اليوم بإضراب عن الدوام، مشددة على إطلاق سراح من تم اعتقالهم منهم، فيما أكد النائب المستقل أمير المعموري أن مجلس الوزراء سيستضيف خلال جلسته الأسبوعية المقبلة نقيب المعلمين للتباحث بهذا الخصوص.