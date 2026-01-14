تصاعد خطر الكلاب السائبة.. مسعور يقتحم منزلاً ويهاجم ساكنيه في كربلاء

شفق نيوز/ كربلاء

في ظل تصاعد مخاطر انتشار الكلاب السائبة، شهدت مدينة الهندية في محافظة كربلاء، يوم الأربعاء، حادثة اقتحام كلب مسعور لأحد المنازل السكنية، ما أدى إلى مهاجمة صاحب الدار وإصابته بجروح، فضلاً عن إثارة حالة من الهلع داخل المنزل.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الدفاع المدني في كربلاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن فرق إنقاذ الدفاع المدني تعاملت مع مناشدة أحد المواطنين بعد دخول كلب مسعور إلى منزله في قضاء الهندية وإصابة صاحب الدار.

وأوضح البيان أن الفرق المختصة هرعت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث قامت بتأمين سلامة أفراد العائلة وإخراجهم بسلام، بعد أن كانوا محاصرين داخل إحدى الغرف نتيجة الخوف، كما جرى التعامل مع الحالة وإبعاد الكلب عن الدور السكنية، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وتشهد عدد من المحافظات العراقية خلال الفترة الأخيرة اتساعاً في ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، ما تسبب بتسجيل إصابات بين المواطنين، وفق بيانات صحية محلية.

ودفع ذلك الجهات الحكومية والبلديات إلى تنفيذ حملات متفرقة للحد من أعدادها، شملت الإبعاد والمعالجة البيطرية، وسط مطالبات بتكثيف الإجراءات ووضع حلول دائمة للحد من المخاطر الصحية والأمنية.