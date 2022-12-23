تصادم مع عجلة عسكرية.. مصرع وإصابة 5 أفراد من عائلة واحدة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بحادث سير مروع شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "حادث سير مروع وقع بين عجلة تابعة للرد السريع واخرى مدنية تستقلها عائلة قرب قرية جيزاني الملا جواد التابعة لناحية العبارة 20 كم شمال شرق بعقوبة ما ادى الى وفاة الأب وإصابة خمسة آخرين".

واضاف أن "سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى مسلسلا مستمرا من الحوادث المرورية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة أو رداءة الطرق.