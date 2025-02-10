تصادم مروّع شرق الفلوجة.. مصرع شخص وإصابات قرب سيطرة الصقور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الاثنين، بمصرع شخص مع تسجيل إصابات جراء تصادم مروع لعجلتين قرب سيطرة الصقور، شرق مدينة الفلوجة، كبرى مدن المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مروعاً وقع قرب سيطرة الصقور شرق الفلوجة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "الحادث نجم عن تصادم مركبتين بسبب السرعة العالية وانعدام الرؤية الجزئي في المنطقة"، مبيناً أن "فرق الإسعاف هرعت لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

يذكر أن طريق سيطرة الصقور يُعَد من الطرق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، ما يستدعي مزيداً من إجراءات السلامة للحد من الحوادث المتكررة.