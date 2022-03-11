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تصادم عجلات يتسبب بمصرع شخصين وإصابة أخرين بصلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-11T10:18:45+0000
تصادم عجلات يتسبب بمصرع شخصين وإصابة أخرين بصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بوقوع ضحايا بحادث سير بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع إثر تصادم عجلات على طريق سامراء – بغداد، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتشهد طرق صلاح الدين حوادث مرورية مستمرة بسبب فوضى السير وعدم انتظام الطرق وانعدام سبل السلامة والتحوطات المرورية.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع حادث سير مروع على الطريق العام الدولي الرابط بين الحلة وبغداد بين عجلتين إحداهما (حافلة)، والأخرى (صالون صغيرة) مما أدى لمصرع 11 شخصا وإصابة أربعة آخرين بجروح

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