تصادم بين دراجات نارية يتسبب بمصرع وإصابة 3 أشخاص في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 3 اشخاص بحادث سير مروع لدراجات نارية جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث دراجات نارية تصادمت فيما بينها في تقاطع مروري في ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الحادث أدى لمصرع شخصين اثنين على الفور، وإصابة ثالث بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والجريح لمشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج ".