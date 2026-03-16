تشييع في بغداد لضحايا قصف القائم (صور+ فيديو)

شفق نيوز- بغداد

شُيّعت في بغداد فجر الثلاثاء، جثامين ضحايا القصف الذي استهدف مقراً تابعاً للحشد الشعبي في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت، مساء الاثنين، أن مقر الفوج الثاني في اللواء 18 التابع لها في القائم تعرض إلى ثلاث ضربات جوية متتالية، مشيرة إلى أن القصف الأول أوقع قتلى وجرحى، فيما استهدفت الضربتان الثانية والثالثة فرق الإسعاف والإخلاء خلال محاولتها نقل المصابين.

وبشأن الحصيلة، تحدث بيان الحشد في مرحلة أولى عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين، قبل أن تشير الهيئة لاحقاً إلى مقتل ستة منتسبين وإصابة أربعة أثناء أداء الواجب الرسمي في القائم.

وكانت الهيئة قد أعلنت، أن مقراتها في عدة محافظات عراقية تعرضت لـ32 ضربة جوية منذ بداية الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل 27 من عناصرها وإصابة 50 آخرين، وذلك بعد إعلان الفصائل المسلحة تحالفها مع طهران خلال الحرب مع اميركا واسرائيل، كما تبنت عشرات الاستهدافات لمنشآت أميركية في بغداد وأربيل.