تشييع عنصرين من شرطة النجدة قتلا بمشاجرة مسلحة في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر محلي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، الثلاثاء، بإجراء مراسم دفن اثنين من عناصر شرطة النجدة الذين قضوا فجر اليوم، إثر مشاجرة مسلحة اندلعت خلال احتفالات انتخابية وسط المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "مراسم دفن الشرطيين جرت في أحد مقابر قضاء الحويجة، وهما من سكنة القضاء ويعملان بعقود ضمن شرطة النجدة في كركوك"، مبيناً أن "المنتسبين تم استقدامهما مؤخراً إلى المدينة ضمن إجراءات تعزيز أمن الانتخابات".

وأضاف أن "المراسم شهدت حضور ذوي الضحيتين وعدد من زملائهم في الشرطة وشخصيات محلية، وسط أجواء من الحزن والتأثر لفقدان اثنين من أبناء القضاء أثناء أداء واجبهما في حماية المواطنين وتأمين العملية الانتخابية".

وشهدت محافظة كركوك فجر اليوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً أسفر عن مصرع عنصرين من شرطة النجدة أثناء أدائهما الواجب، إثر إطلاق نار وقع خلال مشاجرة بين محتفلين بالانتخابات في شارع بغداد وسط المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، القبض على جميع المتسببين بحادث الهجوم المسلح في كركوك، والذي أودى بحياة شرطيين اثنين.

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد الوكالة، صباح اليوم، بمقتل عنصرين من شرطة النجدة في محافظة كركوك، إثر اشتباك مسلح اندلع خلال احتفالات انتخابية في مركز المدينة.

في المقابل، عد رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ ما جرى "عملاً خطيرا يمسّ هيبة الدولة ويهدد السلم الأهلي"، موجّها بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.