تشييع شعبي ورسمي واسع للشاعر موفق محمد في الحلة (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة الحلة، صباح اليوم الجمعة، مراسم التشييع الرسمي والشعبي لجثمان الشاعر الكبير موفق محمد (أبو خمرة)، وسط حضور واسع من شخصيات فنية وأدبية.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام منزله، حيث لفّ جثمانه بالعلم العراقي، وسط أجواء مهيبة سادها الحزن، وعبارات الوداع التي امتزجت بالدموع والقصائد التي خلدت مسيرته الشعرية.

وتوفي الشاعر العراقي الكبير موفق محمد، يوم أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرا.

والشاعر، من مواليد 1948 في مدينة الحلة بمحافظة بابل، ويعد من أشهر شعراء المحافظة، وبدأ الكتابة في الصحف العراقية من ستينيات القرن الماضي.

ودخل منذ قرابة الشهر، في المستشفى نتيجة أزمة صحية، وخضع للعلاج طيلة هذه الفترة، قبل أن يتوفى ظهر اليوم.

وقد نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الشاعر موفق محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مؤكدا فيه "يعد موفق محمد رائداً من رواد كتابة الحزن العراقي من خلال قصائده التي جسّدت ما مر به الوطن من ويلات وحروب وألم إلى أن اكتسب لقب (شاعر الوجع العراقي) لنقده الواقعَ المرير".