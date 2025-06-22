تشييع رسمي لقيادي بـ"الكتائب" ومرافق حسن نصرالله وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ شيعت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الأحد، جثمان مرافق الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، "أبو علي"، والقيادي في كتائب سيد الشهداء "حيدر الموسوي"، في شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم التشييع شهدت حضوراً رسمياً وشعبياً بمشاركة قيادات من الحشد وشخصيات سياسية ودينية.

وأفادت تقارير صحفية إيرانية وعبرية، يوم أمس السبت، بمقتل المرافق الشخصي للأمين العام لحزب الله السابق حسن نصرالله، "أبو علي خليل"، في غارة جوية إسرائيلية بطهران.

وبحسب التقارير، فإن إسرائيل استهدفت أبو خليل، ومعه أيضاً قيادي في كتائب سيد الشهداء، وهو حيدر الموسوي، بضربة جوية في طهران.

بدورها، أكدت قيادة عمليات واسط في الحشد الشعبي، أمس، أنباء مقتل القيادي فيها حيدر الموسوي، بضربة إسرائيلية في إيران.