سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"تشييع جنازة" يتسبب بإغلاق أقدم مقبرة في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-17T16:27:56+0000
"تشييع جنازة" يتسبب بإغلاق أقدم مقبرة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الجمعة، بإغلاق طريق أقدم مقبرة في بعقوبة بسبب موكب جنازة، ما تسبب بازدحامات واختناقات مرورية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي لوكالة شفق نيوز إن "مراسيم دفن جنازة في مقبرة الشريف التي تعد أكبر وأقدم مقبرة في بعقوبة تسببت بازدحامات مرورية في طريق جسر الشريف، شمالي بعقوبة".

وأضاف الحيالي أن "الإغلاق مؤقت لحين اكمال مراسيم الجنازة"، نافياً "إغلاق المقبرة كما اشيع في مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان العديد من المواطنين قاموا، اليوم، بزيارة المقبرة وقطعوا مسافات طويلة سيراً على الأقدام، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن إغلاق المقبرة من قبل مسؤولي المحافظة.

ويمتد عمر المقبرة إلى مئات السنين، وهي موجودة في بعقوبة الجديدة، ويدفن فيها المسلمون. ولهذه المقبرة خصوصية لدى أهالي بعقوبة، وتعدّ معلماً من معالم المدينة.

related

مصرع مدني بحادث سير في ديالى

Date: 2021-03-31 17:10:41
مصرع مدني بحادث سير في ديالى

العراق يسجل مزيدا من الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-04 17:57:48
العراق يسجل مزيدا من الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

محاضرون وخريجون يقطعون شارع محافظة ديالى بالكامل

Date: 2021-12-29 07:42:17
محاضرون وخريجون يقطعون شارع محافظة ديالى بالكامل

بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

Date: 2021-06-24 11:14:00
بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

ديالى تستيقظ على إطفاء شبه تام.. خلل فني يحرم معظم مناطق المحافظة من الكهرباء

Date: 2020-12-08 10:07:45
ديالى تستيقظ على إطفاء شبه تام.. خلل فني يحرم معظم مناطق المحافظة من الكهرباء

مزارعو ديالى يتظاهرون احتجاجا على تأخر مستحقات تسويق الحنطة

Date: 2021-08-15 09:28:54
مزارعو ديالى يتظاهرون احتجاجا على تأخر مستحقات تسويق الحنطة

كورونا يخطف نقيب فناني ديالى

Date: 2020-08-30 11:38:43
كورونا يخطف نقيب فناني ديالى

صعقة كهربائية تنهي حياة طفلة في ديالى

Date: 2022-04-18 06:47:51
صعقة كهربائية تنهي حياة طفلة في ديالى