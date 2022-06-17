"تشييع جنازة" يتسبب بإغلاق أقدم مقبرة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الجمعة، بإغلاق طريق أقدم مقبرة في بعقوبة بسبب موكب جنازة، ما تسبب بازدحامات واختناقات مرورية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي لوكالة شفق نيوز إن "مراسيم دفن جنازة في مقبرة الشريف التي تعد أكبر وأقدم مقبرة في بعقوبة تسببت بازدحامات مرورية في طريق جسر الشريف، شمالي بعقوبة".

وأضاف الحيالي أن "الإغلاق مؤقت لحين اكمال مراسيم الجنازة"، نافياً "إغلاق المقبرة كما اشيع في مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان العديد من المواطنين قاموا، اليوم، بزيارة المقبرة وقطعوا مسافات طويلة سيراً على الأقدام، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن إغلاق المقبرة من قبل مسؤولي المحافظة.

ويمتد عمر المقبرة إلى مئات السنين، وهي موجودة في بعقوبة الجديدة، ويدفن فيها المسلمون. ولهذه المقبرة خصوصية لدى أهالي بعقوبة، وتعدّ معلماً من معالم المدينة.