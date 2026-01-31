تشييع جثمان شاب كوردي في كركوك شارك بالمعارك مع "قسد"

شفق نيوز– كركوك

شيّع أهالي محافظة كركوك، يوم السبت، جثمان المقاتل الكوردي أحمد عمر "أحمد هيمن"، إلى مثواه الأخير في مقبرة رحيم آوه، بمشاركة واسعة من ذويه وأصدقائه وعدد من أبناء المدينة، وسط أجواء خيّم عليها الحزن والأسى.

وقال ذوو المقاتل، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن أحمد، وهو من أهالي منطقة رحيم آوه في كركوك، لقي حتفه في مدينة الحسكة ضمن إقليم روجافا شمالي سوريا، أثناء مشاركته القتالية بعد انضمامه إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن أفواج الدفاع عن المناطق الكوردية، ليُعد أول شاب من محافظة كركوك يُقتل ضمن صفوف هذه القوات.

بدوره، قال أحد المشيّعين، ويدعى علي آزاد، لوكالة شفق نيوز، إن القتيل كان معروفاً بسيرته الحسنة وأخلاقه العالية، ويتمتع بعلاقات طيبة مع جميع أبناء منطقته، مشيراً إلى أن خبر مقتل خلّف حزناً عميقاً في نفوس ذويه وأصدقائه.

من جانبه، قال مشيّع ثانٍ، ويدعى علي شاكر، للوكالة، إن مراسم التشييع شهدت مشاركة واسعة تعبيراً عن مكانة القتل بين أهالي كركوك، مؤكداً أن رحيله شكّل خسارة كبيرة.

ودعا شاكر، الجهات المعنية إلى الوقوف إلى "جانب عائلته ومساندتها في هذا الظرف الإنساني الصعب".