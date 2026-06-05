تشييع جثمان المرجع الفياض في الكاظمية بحضور رسمي وشعبي واسع (صور)

شفق نيوز- بغداد

شهدت مدينة الكاظمية في بغداد، اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان المرجع الديني آية الله محمد إسحاق الفياض، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، وسط حشود غفيرة من المواطنين تُقدر بالآلاف.

وبحسب مكتب المرجع الراحل، فإن جثمان الفقيد سيُنقل إلى مدينة كربلاء لإقامة مراسم تشييع ثانية، فيما سينطلق موكب التشييع الرسمي والجماهيري صباح يوم غد السبت في مدينة النجف الأشرف، متوجهاً إلى الصحن العلوي لإجراء مراسم الزيارة ومواراة الجثمان الثرى.

وكان المرجع الفياض قد وافاه الأجل صباح يوم أمس، عن عمر ناهز 96 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً.

ويُعدّ الراحل أحد المراجع الأربعة الكبار في الحوزة العلمية بالنجف، الذين يؤول إليهم التقليد لدى الشيعة الإمامية في العراق والعالم، ومن أبرز تلامذة المرجع الراحل زعيم الحوزة العلمية آية الله أبو القاسم الخوئي.

وبوفاة الفياض، يقتصر هرم المرجعية العليا التقليدي في النجف الأشرف على المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، وآية الله بشير النجفي، وذلك بعد رحيل المرجع آية الله محمد سعيد الحكيم في أيلول/ سبتمبر 2021.

وُلد الراحل عام 1930 في أفغانستان، وهاجر إلى مدينة النجف في مقتبل عمره لتلقي العلوم الدينية وتدرج في مراتبها العلمية حتى نال درجة الاجتهاد المطلق، وبرز كأحد كبار أساتذة البحث الخارج ومراجع الطائفة الفقهيين، حيث يرجع إليه في التقليد الملايين من المسلمين الشيعة حول العالم.