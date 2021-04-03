بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى .. تشييع جثمان القاضي محمد العريبي لمثواه الأخير

شفق نيوز/ جرت صباح هذا اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد مراسم تشييع جثمان القاضي محمد عريبي الذي وافاه الاجل اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وعدد من القضاة.

وأفاد مصدر مطلع بأن القاضي الذي حاكم صدام حسين توفي، يوم الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

والعريبي من مواليد 1969 بغداد. وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 آب/أغسطس عام 2004.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006. التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.