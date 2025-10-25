"قبل الانتخابات".. تشويش يضرب تطبيقات التوصيل والملاحة في بغداد

شفق نيوز– بغداد

تأثرت التطبيقات المعتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي GPS في العراق منذ الأسبوع الماضي بالتشويش على إشاراتها، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، شمل ذلك تطبيقات التوصيل والملاحة وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح الخبير التقني عثمان أحمد أكرم في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن سبب تعطيل خدمات التوصيل هو التشويش على إشارات GPS، ما يؤدي إلى التلاعب بمواقع الأجهزة الذكية وجعل التطبيقات تظهر المواقع بشكل غير دقيق، مما يسبب ضياع المركبات وتأخير عمليات التوصيل.

وأضاف أن التشويش (Jamming) يتم عبر بث إشارات راديو أقوى من إشارات GPS، بينما التزييف (Spoofing) يعني بث إشارات GPS مزيفة لخداع أجهزة الاستقبال وجعلها تحسب موقعاً غير صحيح. كما أشار إلى أن التداخل الكهرومغناطيسي للأجهزة الإلكترونية القريبة قد يضعف أو يعيق إشارات GPS، ما ينعكس سلباً على العمل والتنقل.

ولاحظ عدد من سكان المنطقة الخضراء وسط بغداد والمناطق القريبة توقف أنظمة الملاحة في تطبيقات مثل Waze وGoogle Maps، بينما أكد عاملون في خدمات التوصيل وجود صعوبات تعيق أداء عملهم، ولم يتمكن أصحاب طائرات التصوير المسيّرة من تشغيلها أو تسييرها.

وتشير مصادر أمنية إلى أن عمليات التشويش وسط بغداد مرتبطة بأسباب أمنية تتعلق بالاستعدادات للانتخابات المقبلة.