تشمل كوردستان.. الحكومة العراقية تخصص تعويضات مالية لضحايا وجرحى الاعتداءات العسكرية الأخيرة

أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تخصيص تعويضات مالية لعوائل الضحايا ولجرحى الاعتداءات العسكرية الأخيرة بما فيها إقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث مجمل الأوضاع في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وبين المكتب أن "المجلس تابع المقررات والإجراءات الحكومية المتعلقة بضغط نفقات المؤسسات الحكومية، وتعظيم الواردات، ومعالجة الوضع المالي ووضع الحلول الاقتصادية المتعلقة بضمان استمرار مشاريع البنى التحتية وحركة التنمية، وتواصل تقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن "مجلس الوزراء أقر إقامة مؤسسات الدولة كافة وقفة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة سبايكر الأليمة، يوم 12 حزيران/ يونيو 2026، وطباعة شعار لتخليد الجريمة وضحاياها على المخاطبات الرسمية الداخلية والخارجية، بدءا من 11 حزيران/ يونيو 2026، ولمدة عشرة أيام".

ولفت إلى أن "المجلس أقر تخصيص مبلغ مالي، لغرض صرفه كمستحقات لعوائل الشهداء، وللجرحى من ضحايا الاعتداءات العسكرية الأخيرة على الاراضي العراقية، بمن فيهم الضحايا في إقليم كوردستان".

وأوضح أن "مجلس الوزراء أقر تعديل قراره (120 لسنة 2026)، ليتضمن تخويل شركة تسويق النفط سومو، كامل الصلاحيات لاستخدام آليات التسويق المتاحة، واعتماد الطلبات المقدمة، من الشركات التي تبدي استعدادها للشراء، وإمكانية التفاوض على قبول العرض الوحيد، وتفعيل صلاحية وزارة النفط في التعاقد مع الشركات التي تتقدم بعروض بيع كميات أكبر من النفط الخام، مع التعهد بالالتزام الكامل بالقوانين العراقية وتعليمات وزارة النفط".

وأشار إلى أن "المجلس تابع شؤون الإدارة المالية للشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، وأقر توصيات لجنة الامر الديواني (32 لسنة 2026)، بشأن تسديد حصة الخزينة".

وخوّل المجلس بحسب البيان، دائرة ماء بغداد التابعة لأمانة بغداد، "صلاحية تجزئة الأعمال الطارئة ومشترياتها وتنفيذها، من أجل اختصار الوقت وأداء هذا الجانب الخدمي المهم بتأمين المياه لسكان العاصمة، كما وافق على تعاقد أمانة بغداد لشراء مادتي الشب والكلور في مشروعات دائرة الماء".

ووافق المجلس على "استمرار العمل بقراره (839 لسنة 2024)، والاستثناء الممنوح لوزارة الداخلية بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة، لتأمين حاجتها من التجهيزات العسكرية المنتجة في معمل الخياطة التابع للصندوق وباقي التجهيزات".

وأكمل البيان أن "مجلس الوزراء وافق على مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة الخارجية العراقية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة".

ووافق مجلس الوزراء على أن "تكون مهمة ديوان الرقابة المالية في عضوية اللجان المؤلفة استناداً الى قرار المجلس (111 لسنة 2026)، مهمة رقابية غير تنفيذية، وتقديم العون في المجالات المحاسبية والرقابية والإدارية.

وتابع المجلس تنفيذ الأبنية المدرسية، ضمن مهام دائرة المشروعات الوطنية للأبنية المدرسية، ووافق على تنفيذها مشروع مدارس الأهوار، وإلغاء مهمة لجنة الأمر الديواني (59 لسنة 2016)، وتعديل الاسعار السائدة لأنّ المشروع مدرج منذ عام 2007، وخلال التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية.

وفي الختام لفت البيان إلى أن "المجلس تابع سير تنفيذ مشروع المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأقرّ محضر اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة المتضمن تحميل الشركة المنفذة الرسوم الجمركية كافة".