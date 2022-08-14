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تشمل المراكز الصحية والملاعب والبريد.. الاستثمار توجه الوزارات والمؤسسات بإشغال بناياتها بمجمع بسماية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-14T12:59:40+0000
تشمل المراكز الصحية والملاعب والبريد.. الاستثمار توجه الوزارات والمؤسسات بإشغال بناياتها بمجمع بسماية

شفق نيوز/ وجهت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأحد، الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة لاستلام واشغال البنايات التابعة لها في مدينة بسماية السكنية لادامة تقديم الخدمات للمواطنين الساكنين فيها.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار المشرف على مجمع بسماية حيدر حمادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الاستثمار وحرصا منها على تقديم أفضل الخدمات لساكني مدينة بسماية السكنية فقد خاطبت الوزارات والجهات المعنية بضرورة تفعيل العمل في عدد من البنايات في المجمع ومنها المراكز الصحية، والمنتديات والملاعب الرياضية، ودائرة البريد والدوائر الاخرى وبما يمنع تعرضها للاندثار اضافة الى الحاجة المتزايدة للمواطنين لخدمات هذه الدوائر بالنظر للتوسع الحاصل في أعداد الساكنين".

واضاف ان "الهيئة تتابع مع الجهات المعنية بالدولة كل الأمور المتعلقة باحتياجات المواطنين في مجمع بسماية السكني والتي تقع ضمن مسؤولية الجهات القطاعية المذكورة كل حسب اختصاصه في محاولات مستمرة وجادة لمعالجة اي اشكالات او تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وقد شهدت المدينة مؤخرا زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة لعدد من الوزراء والمسؤولين لتفقد هذه المرافق المهمة في مدينة بسماية".

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