تشكيل هيئة ادعاء عام لمراقبة صرف اموال إعمار الموصل

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الخميس، تشكيل هيئة ادعاء عام لمراقبة صرف اموال اعادة اعمار الموصل.

وقال إعلام القضاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، محافظ نينوى نجم الجبوري والمدير التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل عبد القادر الدخيل، وبحث معهم ملفات مكافحة الفساد الاداري في المحافظة.

وأضاف البيان، أنه لضمان سلامة صرف الاموال المجمدة المخصصة الى اعمار المحافظة، اوعز رئيس المجلس بتشكيل هيئة من الادعاء العام في المحافظة لمراقبة آلية صرف هذه الاموال والشركات التي سوف تحال اليها المشاريع اضافة الى السياقات القانونية الواجب اتباعها في احالة المشاريع.

يشار إلى أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت عن قرارات وأحكام في قضايا تتعلق باختلاسات في الأموال المخصصة لإعمار مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم "داعش" عام 2017.

وقدرت وزارة التخطيط العراقية في سبتمبر/ أيلول 2018، كلفة إعادة المدن العراقية المحررة من سيطرة داعش بأكثر من 88 مليار دولار.

واستضافت الكويت في العام ذاته، مؤتمراً موسعاً لمساعدة العراق في إعمار المدن التي استباحها التنظيم، وخرجت بجمع نحو 30 مليار دولار.

ولكن أغلب تلك الاموال لم تصل من قبل الدول المانحة جراء شيوع عمليات فساد وسرقة في مشاريع إعمار المدينة من قبل جهات متنفذة بينها فصائل مسلحة.

ورغم مرور نحو 4 سنوات على تحرير المدينة، إلا أن نسبة إعمارها لم تتجاوز أكثر من 30%.

ووقعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في أكتوبر/تشرين الأول 2019 اتفاقية تخص المشاركة الإماراتية في جهود إعادة إعمار المعالم التاريخية في مدينة الموصل، عبر إعادة ترميم جامع النوري الكبير، وكنيستي الساعة والطاهرة، لتصبح الإمارات من خلال هذا المشروع أول دولة في العالم تعيد إعمار كنائس العراق.