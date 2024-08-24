تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي لمجلس محافظة كركوك

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة كركوك، يوم السبت، على تشكيل لجن لتعديل نظامه الداخالي خلال مدة 16 يوماً، ومناقشة آليات إطلاق رابط إلكتروني لغرض التقديم على الدرجات الوظيفية البالغ عددها أكثر من سبعة الاف درجة وظيفية.

وقالت عضو المجلس، بروين فاتح، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك صوت على تشكيل لجنة موؤلفة من سبعة أعضاء مقسمة بواقع اثنين من الكورد، واثنين من العرب، وعضوة مسيحية"، مردفة: "تركنا مقعداً للتركمان ومثله للدمقراطي الكوردستاني، وذكل لغرض تشكيل اللجنة والعمل على إعداد نظام داخالي للمجلس خلال 16 يوماً".

وأضافت أن "المجلس ناقش أيضا آليات فتح رابط الكتروني لغرض التقديم على سبعة الاف درجة تكون مخصصة لجميع الدوائر الحكومية في كركوك وليست لدائرة محددة، وان الجلسة المقبلة سيتم الاتفاق على الصيغة النهائية بشأنها بين اعضاء المجلس لحفظ حقوق مكونات كركوك".

وأكدت فاتح، أن "المجلس ناقش كذلك إنصاف المحاضرين المجانيين في مدارس كركوك من الذين لم يشملهم التعيين بعد توصيات مجلس الوزاء في عام 2022 بإيقاف التعييات وأن المجلس سيعمل على رفع الحيف عنهم ورفع اسماء المحاضرين المجانيين والحراس المجانيين في المدارس الى مجلس الوزراء، لغرض إصدار أمر لهم بشمولهم بالتعاقد وإنهاء مظلوميتهم".