تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق مدير مدرسة ببغداد أمر تلاميذه بـ"غسل" سيارته الشخصية

شفق نيوز/ وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق مدير مدرسة الأثير التابعة الى تربية الكرخ الثانية بعد "استغلاله البشع" لمجموعة من التلاميذ مشدداً على إتخاذ أقصى العقوبات لفعله المشين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مواقع التواصل الإجتماعي تداولت مقطعاً للمدير يأمر تلاميذه بغسل سيارته الشخصية أثناء الدوام الرسمي ، وهذا يعد عملا مهيناً يتنافى مع اخلاقيات مهنة التربية والتعليم".

وأوعز الوزير الى "جميع الإدارات والملاكات المدرسية بالحفاظ على التلاميذ و رعايتهم لأنهم أمانة والواجب الاهتمام بهم لا إهانتهم وإستخدامهم لاغراض التنظيف وما شابه ذلك".