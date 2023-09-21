تشكيل لجنة "برلمانية" لتطبيق تعليمات قانون التقاعد الموحد

شفق نيوز/ اتفقت اللجنة المالية النيابية ورئيس هيئة التقاعد، اليوم الخميس، على أهمية نظام اتمتة نظام الهيئة مع وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لتحقيق هذا الهدف، فيما لفت المسؤول التنفيذي إلى تشكيل لجنة بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقالت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها استضافت، اليوم الخميس، رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر رشيد البياتي ومدير عام صندوق موظفي الدولة والوفد المرافق، لمناقشة عمل الهيئة وإجراءات تعديل قانون التقاعد الموحد".

واكد رئيس اللجنة "ضرورة الاطلاع على عمل الهيئة في استكمال متطلبات تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مضيفا أن "أتمتة النظام في الهيئة من المشاريع المهمة ضمن أولويات اللجنة، للإسراع في إنجاز المعاملات والقضاء على الروتين"، مشيدا بـ"الدور الذي يقوم به رئيس الهيئة في تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المتقاعد".

من جهته استعرض رئيس هيئة التقاعد "الإجراءات المتخذة في تطوير عملها والتحديات التي تواجه تقديم أفضل الخدمات"، لافتا إلى "وجود حزمة من الإجراءات منها وضع خطة على المدى القريب والمتوسط لإنهاء العمل الورقي وأتمتة النظام الخاص بالمؤسسة، والعمل على أرشفة جميع الاضابير والبيانات تكنولوجيا، فضلا عن تثبيت تطبيق على الهواتف لتسهيل عملية التواصل ومراجعة المواطنين".

وحول تعديل قانون التقاعد الموحد كشف البياتي عن "تشكيل لجنة تتعلق بوضع تعليمات تطبيق القانون"، مشددا على "ضرورة إجراء التعديل المناسب، وتنظيم آليات العمل من خلال إصدار التعليمات الخاصة به، بغية إنهاء التضارب بين التشريعات وقانون التقاعد الموحد".

كما ركزت الاستضافة على "الموضوعات المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية وتخفيض أجور السفر للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى وضع خطة خاصة بصرف الفروقات، وتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة".