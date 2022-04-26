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تشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية المواقع الأثرية في بعقوبة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-26T13:36:34+0000
تشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية المواقع الأثرية في بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، بتشكيل غرفة عمليات خاصة للأشراف على المواقع الأثرية جنوبي بعقوبة وحمايتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لإدارة ملف حماية المواقع الاثرية في ناحية بهرز جنوب بعقوبة والتي تضم العشرات من المواقع التاريخية منها مملكة إشنونا".

وأضاف أن "المواقع الاثرية في بهرز بحاجة الى تنقيب لكشف خفاياها"، مشيرا الى  ان "حماية المواقع الاثرية خطوة صائبة لمنع اصحاب النفوس الضعيفة من سرقة تاريخ وتراث العراق الذي يوثق حقبة تاريخية قبل الاف السنين".

وتضم محافظة ديالى العديد من المواقع الاثرية التي تعود إلى حقب تاريخية مختلفة من الحضارات السومرية والبابلية والإسلامية.

 

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