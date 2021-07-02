سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تشغيل محطات الإنتاج للمنطقة الوسطى لإعادة توليد الطاقة الكهربائية بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-02T08:25:39+0000
تشغيل محطات الإنتاج للمنطقة الوسطى لإعادة توليد الطاقة الكهربائية بالعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الكهرباء يوم الجمعة بتشغيل محطات الإنتاج للمنطقة الوسطى لإعادة توليد الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان السيطرة الوطنية بدأت بالعمل لإعادة تجهيز ساعات التشغيل لعدد من مناطق بغداد والمحافظات.

واضاف المصدر ان الساعات المقبلة ستشهد إعادة برمجة وتشغيل الكهرباء إلى وضعها السابق.

وانفصلت شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة في أغلب مناطق ومدن العراق من بينها العاصمة بغداد من دون معرفة الأسباب.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن جميع خطوط نقل الطاقة الكهربائية قد انفصلت بشكل كامل في جميع المحافظات العراقية بأستثناء إقليم كوردستان.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية "مجزية" لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.

related

وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

Date: 2020-11-02 13:28:16
وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

Date: 2021-06-30 08:52:57
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

كورونا العراق.. 2834 إصابة بيوم واحد و2339 حالة شفاء

Date: 2020-08-05 13:01:04
كورونا العراق.. 2834 إصابة بيوم واحد و2339 حالة شفاء

مجددا .. العراق يتخطى 5000 إصابة بكورونا في يوم واحد

Date: 2021-03-04 11:16:45
مجددا .. العراق يتخطى 5000 إصابة بكورونا في يوم واحد

العراق يسجل 36 حالة جديدة بكورونا و7 وفيات

Date: 2020-03-26 14:10:45
العراق يسجل 36 حالة جديدة بكورونا و7 وفيات

العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود

Date: 2020-03-04 18:19:49
العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود

حالات الشفاء تتفوق على الاصابات الجديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-10-09 12:22:26
حالات الشفاء تتفوق على الاصابات الجديدة بكورونا في العراق

العراق يسجل 10 وفيات و260 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-05-31 17:54:26
العراق يسجل 10 وفيات و260 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة