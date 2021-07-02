تشغيل محطات الإنتاج للمنطقة الوسطى لإعادة توليد الطاقة الكهربائية بالعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الكهرباء يوم الجمعة بتشغيل محطات الإنتاج للمنطقة الوسطى لإعادة توليد الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان السيطرة الوطنية بدأت بالعمل لإعادة تجهيز ساعات التشغيل لعدد من مناطق بغداد والمحافظات.

واضاف المصدر ان الساعات المقبلة ستشهد إعادة برمجة وتشغيل الكهرباء إلى وضعها السابق.

وانفصلت شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة في أغلب مناطق ومدن العراق من بينها العاصمة بغداد من دون معرفة الأسباب.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن جميع خطوط نقل الطاقة الكهربائية قد انفصلت بشكل كامل في جميع المحافظات العراقية بأستثناء إقليم كوردستان.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية "مجزية" لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.