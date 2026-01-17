تشغيلها يحقق الاكتفاء الذاتي.. توقّف 20 مشروعاً كهربائياً في ذي قار

شفق نيوز – ذي قار

كشف عضو مجلس النواب العراقي عن ذي قار على صابر الكناني، اليوم السبت، عن توقّف أكثر من 20 مشروعاً من المشاريع الحيوية والاستراتيجية المهمة للكهرباء في المحافظة، دون معرفة الأسباب.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المشاريع تُعد حلاً جذرياً للأزمات المزمنة التي يعاني منها أبناء المحافظة في قطاع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع يبلغ عددها 21 محطة رئيسية وثانوية".

وأوضح، أن "المشاريع تتوزّع بين 5 محطات عملاقة، تتراوح سعتها بين 1200 و 921 ميغاواط، فيما توجد 16 محطة توزيع متخصصة بتحويل الجهد من (33 كي في أي) إلى (11 كي في أي) محالة إلى الشركات وبنسب انجاز تصل إلى 65% متوقف العمل فيها دون أسباب موضوعية".

وأكد النائب عن المحافظة، أن "المحافظة بحاجة إلى محطات نقل تكون مهمتها تحويل الطاقة من (132 ك.ف.اي) إلى (33 ك.ف.اي)"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع لو تم إنجازها ستجعل المحافظة مكتفية ذاتياً من الطاقة الكهربائية".

وطالب الكناني الجهات المختصة، في حكومة المركز ووزارة الكهرباء بـ"ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للمضي قدماً بهذه المشاريع، حيث أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم بشكل مباشر في رفع الطاقة الإنتاجية للمحافظة وتحقيق استقرار المنظومة الوطنية بشكل عام".

وتعاني محافظة ذي قار، ومحافظات العراق الأخرى، من تراجع في تجهيز الكهرباء من المنظومة الوطنية، مع تراجع درجات الحرارة في موسم الشتاء، حيث يرتفع الضغط على المنظومة بفعل الطلب المرتفع على وسائل التدفئة.