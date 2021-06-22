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"تشرين الأول المقبل".. العراق يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-22T06:11:05+0000
"تشرين الأول المقبل".. العراق يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تحديد  الاول من تشرين الاول المقبل موعدا لانطلاق العام الدراسي (2021 ــ 2022)، بينما ستباشر الهيئات التدريسية في الاول من ايلول المقبل.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية،  إنه "تم توجيه الادارات المدرسية من خلال مديريات تربية بغداد والمحافظات باستلام الكتب من التلاميذ والطلبة بنسبة 100 بالمئة"، مضيفا انه سيتم استلام الكتب على غرار الطريقة السابقة استعدادا للعام الدراسي المقبل (2021 ــ 2022")".

وأضاف أن "الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي للطلبة في الاول من تشرين الاول المقبل، بينما سيكون دوام الهيئات التدريسية والتعليمية في الاول من ايلول المقبل".

وأشار إلى "التوجيه للمديريات كافة بالمحاسبة الادارية والقانونية للمخالفين لتعليمات فتح المدارس ومعاهد التقوية الاهلية في بغداد والمحافظات"، مؤكداً على ان "يكون فتحها ضمن الضوابط المعتمدة في انظمة التعليم الاهلي والاجنبي، سيما انها تستقطب اعدادا كبيرة من الطلبة والتلاميذ سنويا".

واعلن القيسي "تشكيل لجنة تختص بتسهيل نقل الخدمات للحاصلين على شهادات أثناء الوظيفة كاحد الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي المقبل ليأخذ كل معلم ومدرس حاصل على شهادة عليا استحقاقه"، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تعمل على تسهيل انجاز معاملات نقل الخدمات للحاصلين على شهادات أثناء الوظيفة ممن يرومون تغيير عناوينهم الوظيفية من إدارية الى تدريسية اومن تدريسية الى تعليمية وبالعكس من خلال وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعاملات لأصحاب الشأن لانجازها بوقت قياسي بعيداً عن الروتين".

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