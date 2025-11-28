تشرين الثاني يودع العراق بأمطار محدودة لثلاثة أيام

شفق نيوز - بغداد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء الجمعة، حالة جوية ممطرة ضعيفة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة في مناطق محدودة من مدن البلاد.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "شهر تشرين الثاني/نوفمبر يودعنا بحالة جوية ضعيفة ومحدودة التأثير، تتقدم معها سحب على ارتفاعات مختلفة نحو أجواء البلاد حيث تبدأ السحب بالتراكم تدريجياً اعتباراً من يوم غد السبت، ليسود طقس غائم جزئياً في عموم المناطق مع زيادة كثافة الغيوم كلما اتجهنا شمالاً".

وبحسب الهيئة، فإن الأجواء "ستكون باردة ليلاً ومائلة للاعتدال النسبي نهاراً، وشديدة البرودة على المرتفعات الجبلية".

وعن فرص الأمطار، قالت إن "في يوم الأحد، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى معتدلة، يرافقها البرق والرعد أحياناً في محافظات نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية وشمال ديالى، وذلك على شكل زخات متقطعة، غير مستمرة".

وفي يوم الاثنين، أوضحت الهيئة أن "فرص الهطول تستمر في مناطق من شمال البلاد، مع فرص (ضعيفة) لهطول متفرق خفيف في صلاح الدين والعاصمة بغداد وشمال الأنبار، إضافة إلى مناطق متفرقة محدودة من مدن الجنوب".

أما يوم الثلاثاء، فقد توقعت "توفر فرص لهطول خفيف إلى معتدل في أماكن متفرقة من مدن جنوب البلاد".

وفيما يخص الرياح، أشارت الهيئة، إلى أن "الرياح تميل للتقلبات مع فترات من السكون أحياناً ابتداءً من ساعات نهار ومساء السبت وتستمر كذلك يوم الأحد".

وبينت أن "سكون الرياح هذا يسبب ارتفاع تراكيز الملوثات في أجواء مدن وسط البلاد، يؤثر في تردي الرؤية الأفقية يوم السبت ليلاً وصباح الأحد".

وختمت الهيئة، بالإشارة إلى أن هذه "الحالة ناتجة عن امتداد ضعيف لمنخفض جوي في الطبقات العليا يترافق مع تيارات غربية رطبة، وأن ضعف الحالة ناتج عن قلة الدعم السطحي وضعف الاستجابة الحرارية من البحر الأحمر".