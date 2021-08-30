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"تشرينيون" ينظمون وقفة أمام نزاهة كربلاء: ستكون لنا ثانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-30T08:19:58+0000
"تشرينيون" ينظمون وقفة أمام نزاهة كربلاء: ستكون لنا ثانية

شفق نيوز/ نظم عدد مما يعرف بـ"محتجي تشرين"، يوم الاثنين، وقفة أمام مبنى نزاهة كربلاء وسط انتشار أمني.

وقال مشاركون في الوقفة لوكالة شفق نيوز، إنها جاءت لمعرفة سبب عدم تقديم المذنبين للعدالة.

وبينوا أن تنسيقيات التظاهرات ستكون لها وقفة احتجاجية أخرى أمام محكمة استئناف كربلاء لبيان موقفها أيضا من الملفات التي أحيلت للقضاء في وقت سابق.

وقال المشاركون إنهم سلموا ملفات فساد للنزاهة وأحيلت للقضاء لكن المسؤولين الفاسدين ما زالوا يشغلون مناصب مهمة في دوائر خدمية ولازالت تمارس عشرات الابتزازات على اهالي كربلاء.

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